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​Із серпня українці зможуть оформляти паспорти в Польщі

Завершуються роботи з підготовки центру ДП "Документ" у Варшаві.

​Із серпня українці зможуть оформляти паспорти в Польщі
Фото: dpsu.gov.ua

У Польщі із серпня запрацює центр українського державного підприємства "Документ". Тут громадянам України можна буде оформити паспорти

Про це повідомили в Державній міграційній службі.

"ID-картку та/або закордонний паспорт українці матимуть змогу оформити у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі державного підприємства "Документ" - у центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс"... Наразі завершуються роботи з підготовки центру ДП "Документ" у Варшаві, який планують відкрити у серпні 2022 року", - повідомили в ДМС.

Уже зараз українці, які перебувають за кордоном, можуть подавати заяви-анкети на оформлення паспортних документів за допомогою чотирьох програмно-технічних мобільних комплексів. Ці комплекси (спеціально облаштовані мікроавтобуси) розташовані на місці майбутньої локації за адресою: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City.

"Мобільні комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10 до 19 години. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу. Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою із оформлення обох документів одночасно. Перелік документів для оформлення паспортних документів є стандартним - як і в тих "Паспортних сервісах", які знаходяться в Україні", - зазначили в міграційній службі.

У майбутньому центрі планують приймати майже пів тисячі відвідувачів на день. В ДМС підкреслили, що всі робочі процеси здійснюватимуться із використанням новітніх інформаційних систем та технологій. Отримати послуги можна буде і за попереднім записом в електронну чергу, і без запису.

"Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів - у звичайному режимі та до 20 робочих днів - у терміновому. Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці - за допомогою онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною)", - додали в Державній міграційній службі.

Нагадаємо, нещодавно ДМС розповіла про труднощі з доставкою матеріалів для друку паспортів. Також служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей.

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