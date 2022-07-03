Через колапс медицини в Маріуполі зростає кількість смертей, - Андрющенко

Люди починають непритомніти прямо на вулицях.

Через спеку в Маріуполі люди непритомніють на вулиці, а через відсутність швидкої медичної допомоги кількість смертельних випадків серед жителів зростає.

Про це в Телеграмі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Липень. Спека. Імпровізовані басейни та вуличні кухні. Люди починають непритомніти прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає. Маріуполю потрібне негайне втручання гуманітарних місій. росія принесла смерть, руйнування та пропаганду, ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу», - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Росією Маріуполі питна вода майже недоступна, навіть низької якості.