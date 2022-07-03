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Донеччина восени та взимку може лишитися без газу

За прогнозами, в області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

Донеччина восени та взимку може лишитися без газу
Фото: Depositphotos/Pakhnyushchyy

Через активні бойові дії газопостачання на Донеччині під час опалювального сезону навряд чи буде відновлено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час загальнонаціонального телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Підготовка йде з тим, щоб область пройшла опалювальний сезон з мінімальною кількістю людей. При цьому, я розумію чітко, що газопостачання в області навряд чи буде, тому що йдуть активні бойові дії", - розповів він.

Кириленко зазначив, що за прогнозами, у області на опалювальний сезон залишиться 300 тисяч громадян.

"Кажу відверто, це дуже велика цифра для усієї області для опалювального сезону... Особливу стурбованість викликають багатоквартирні будинки", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу міста Добропілля у Донецькій області загинуло щонайменше 2 людини і 3 поранених.

Також окупанти у суботу ввечері обстріляли місто Краматорськ реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

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