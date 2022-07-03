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Росія втратила на війні в Україні вже 35 970 солдат

Найбільших втрат миунлої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Росія втратила на війні в Україні вже 35 970 солдат
Ілюстративне фото

Російська Федерація втратила на війні в Україні 35 970 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1584 (+2);
  • бойових броньованих машин -  3744 (+7);
  • артилерійських систем - 801 (+1);
  • РСЗВ - 246 (+0);
  • засобів ППО - 105 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • гелікоптерів - 187 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1);
  • крилатих ракет - 144 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4);
  • спеціальної техніки - 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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