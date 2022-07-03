Росія втратила на війні в Україні вже 35 970 солдат

Російська Федерація втратила на війні в Україні 35 970 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1584 (+2);
- бойових броньованих машин - 3744 (+7);
- артилерійських систем - 801 (+1);
- РСЗВ - 246 (+0);
- засобів ППО - 105 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- гелікоптерів - 187 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1);
- крилатих ракет - 144 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4);
- спеціальної техніки - 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.