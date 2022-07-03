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​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
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​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW

Окупантам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста.

​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські війська, імовірно, встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з міста, але і не повідомляли про оборонні бої навколо.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.

"Найімовірніше, потім завдадуть удару по українських позиціях у Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмута. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.

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