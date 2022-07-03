Українська авіація знищила за добу майже 10 танків та 2 пункти управління ворога

Групові вильоти відбулися на всіх напрямках фронту.

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2 липня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту.

Про це йдеться у телеграм̶каналі Повітряних Сил.

Групові вильоти відбулися у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, загалом ̶ майже півтора десятка.

У результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено:

2 ворожі пункти управління,

до 20 бойових броньованих машин,

до 10 танків,

2 польові склади боєприпасів,

позицію самохідної артилерійської установки.

Нагадаємо, 29 червня російські війська атакували українські підрозділи у звільнених населених пунктах Херсонщини, однак зазнали поразки.