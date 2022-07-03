Українська авіація знищила за добу майже 10 танків та 2 пункти управління ворога

2 липня авіація Повітряних Сил Збройних Сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту.
Про це йдеться у телеграм̶каналі Повітряних Сил.
Групові вильоти відбулися у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, загалом ̶ майже півтора десятка.
У результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних Сил знищено:
- 2 ворожі пункти управління,
- до 20 бойових броньованих машин,
- до 10 танків,
- 2 польові склади боєприпасів,
- позицію самохідної артилерійської установки.
Нагадаємо, 29 червня російські війська атакували українські підрозділи у звільнених населених пунктах Херсонщини, однак зазнали поразки.