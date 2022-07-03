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Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї

Наразі Міноборони США покладається на інформацію української сторони.

Пентагон хоче надіслати до України інспекторів для перевірки застосування зброї
Фото: Вікі

Пентагон може надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

Як пише “Голос Америки”, про це заявив Джед Роял – заступник голови Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки, підрозділу Пентагону, який контролює продаж зброї США.

“З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці”, – вказав Роял.

Експерти могли б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець.

Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні.

Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. “Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними”, – додав він.

Нагадаємо, як пише CNN, Міністерство оборони США зараз розглядає пропозиції щодо виготовлення інноваційної зброї для України. Пентагон загалом отримав 1300 пропозицій від 800 компаній.

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