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​Словаччина може надати Україні винищувачі й танки, а Чехія - навчати українських військових

Для цього словаки мають отримати замовлені винищувачі F-16, якими замінять МіГ-29.

​Словаччина може надати Україні винищувачі й танки, а Чехія - навчати українських військових
МіГ-29МУ2 під час льотних випробувань
Фото: defence-ua.com

Україна може отримати від Словаччини винищувачі й танки, повідомляє Česká televize.

Як зазначив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, З вересня його країна почне допомагати Словаччині захищати повітряний простір. Для цього словаки мають отримати замовлені винищувачі F-16. Ними замінять МіГ-29.

Прем'єр Словаччини Едуард Хегер зазначив, що чеські винищувачі знадобляться його державі приблизно на рік. Хегер додав, що Словаччина може передати свої винищувачі Україні. Також мова йде про постачання танків.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вказувати на цю техніку", - сказав Хегер.

Тим часом Чехія заявила, що в разі потреби готова долучитися до навчання українських військових.

Петр Фіала підкреслив, що Україні необхідно мати зброю, щоб "вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку і нашу свободу... Вони борються за нас".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що постачання Україні словацької зброї - під загрозою через протиріччя з Німеччиною. У межах домовленостей між Німеччиною та Словаччиною, Братислава планувала передати Києву 30 танків Т-72, а Берлін мав компенсувати їх танками німецького виробництва. Проте ФРН запропонувала замало.

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