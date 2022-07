Посольство Британії привітало ВМС України з професійним святом

Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!



The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



🇬🇧⚓️🇺🇦 pic.twitter.com/fV7FVOyIU7