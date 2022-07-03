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Посольство Британії привітало ВМС України з професійним святом

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України".

Посольство Британії привітало ВМС України з професійним святом
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Посольство Британії привітало військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ з професійним святом.

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - йдеться у заяві посольства в Twitter.

Нагадаємо, в червні в акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх", який здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту.

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