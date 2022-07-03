Посольство Британії привітало ВМС України з професійним святом

Посольство Британії привітало військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ з професійним святом.

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - йдеться у заяві посольства в Twitter.

Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!



The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



🇬🇧⚓️🇺🇦 pic.twitter.com/fV7FVOyIU7 — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 3, 2022

Нагадаємо, в червні в акваторії Чорного моря ВМС ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх", який здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту.