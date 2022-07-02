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Жодних жестів доброї волі: Пентагон озвучив причини відсутупу росіян зі Зміїного острову

Українські захисники зробили ворожі сили вразливими до своїх ударів. 

Жодних жестів доброї волі: Пентагон озвучив причини відсутупу росіян зі Зміїного острову
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Міністерство оборони США не вірить в те, що відступ росіян від українського острову Зміїний був "жестом доброї волі", як це називає Кремль.

Справжня причина полягає в великому успіху українців у тиску на росіян, зокрема за допомогою нещодавно придбаних протикорабельних ракет Harpoon. Таке повідомлення оприлюднено на сайті Пентагону.

"Українці дуже ускладнили росіянам проведення там своїх операцій і зробили їх дуже вразливими до українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія полишила острів", – повідомив представник американського Міністерства оборони. 

Тепер оборонцям буде значно простіше захищати Одеську область і у майбутньому відкривати морські шляхи. 

Пентагон також відзначив, що ЗСУ досягли хороших успіхів у використанні артилерійських систем великої дальності, зокрема і щодо враження російських командних пунктів.

На Донбасі бої, за оцінкою американців, тривають з великим втратами для обох сторін.

Нагадаємо, острів Зміїний було окуповано 24 лютого. У червні українські збройні сили повідомили, що почали на острові спецоперацію. Оборонці послідовно знищували ворожу техніку, зокрема ракетно-гарматні комплекси, а 30 червня головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що ворожі війська покинули острів.

Кремль не вигадав нічого краще, аніж назвати втечу з острова жестом доброї волі, вчиненим з причини завершення там "спецоперації". 

Попри заяви про "добру волю", росіяни учора кинули на Зміїний заборонені фосфорні снаряди. 

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