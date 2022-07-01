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Австралія запровадила нові санкції проти близьких Путіна

В переліку Кабаєва та його родичі.

Австралія запровадила нові санкції проти близьких Путіна
Володимир Путін і Аліна Кабаєва
Фото: www.presstelegraf.ru

Під санкції Австралії потрапили шістнадцять громадян РФ.

Про це свідчить внесена 28 червня МЗС Австралії інформація у Федеральний реєстр законодавства країни.

У переліку присутні коханка Путіна – колишня гімнастка Аліна Кабаєва, кілька його родичів та три міністри.

Крім Кабаєвої, у санкційному списку двоюрідні брати президента РФ – Ігор та Роман Путіни, племінник Михайло Путін та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова – Юрій Шамалов.

Серед підсанкційних міністрів тепер знаходяться: міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, міністр транспорту Віталій Савельєв та міністр будівництва та ЖКГ Ірек Файзуллін.

Крім того, у переліку й уповноважена у справах дітей при президентові Росії – Марія Львова-Бєлова.

Нагадаємо, Австралія розширила санкційний список, до якого ввійшли дочки Путіна та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Перед тим Австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед них Газпром, РЖД, КамАЗ.

Також Австралія включила до санкційного списку екснардепа Киву та російських пропагандистів.

Крім того, Австралія стала основною постачальницею військової допомоги України серед країн, що не входять до НАТО.

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