Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Для РФ база відпочинку – така ж ціль, як і військова база, – СБУ почала розслідування ракетного обстрілу Одещини

Провадження відкрито за порушення законів і звичаїв війни. 

Для РФ база відпочинку – така ж ціль, як і військова база, – СБУ почала розслідування ракетного обстрілу Одещини
Фото: ssu.gov.ua

СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу житлового будинку і будівель баз відпочинку в Одеській області

На місці воєнного злочину вже працюють слідчі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Російські війська завдали удару літаками стратегічної авіації Ту-22. Було випущено три ракети Х-22 по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 людей. Серед них – двоє дітей. Госпіталізовано 38 людей, зокрема шістьох дітей та вагітну жінку. Одна дитина в комі. 

З-під завалів врятовано вісьмох людей. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета рф – буквальне знищення України та наших громадян. Та ми докладемо максимум зусиль, аби всі причетні до цього кричущого воєнного злочину понесли найсуворіше покарання – встановимо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й конкретних осіб, які віддали наказ", – заявив Голова СБУ Іван Баканов. 

Нагадаємо, СБУ і Національна поліція встановили імена льотчиків, які цього понеділка атакували ТЦ у Кременчуці. Внаслідок ракетних ударів загинули понад 20 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також