Для РФ база відпочинку – така ж ціль, як і військова база, – СБУ почала розслідування ракетного обстрілу Одещини

СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу житлового будинку і будівель баз відпочинку в Одеській області.

На місці воєнного злочину вже працюють слідчі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Російські війська завдали удару літаками стратегічної авіації Ту-22. Було випущено три ракети Х-22 по дев'ятиповерховому житловому будинку та двох базах відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Вже підтверджено загибель щонайменше 19 людей. Серед них – двоє дітей. Госпіталізовано 38 людей, зокрема шістьох дітей та вагітну жінку. Одна дитина в комі.

З-під завалів врятовано вісьмох людей. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета рф – буквальне знищення України та наших громадян. Та ми докладемо максимум зусиль, аби всі причетні до цього кричущого воєнного злочину понесли найсуворіше покарання – встановимо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й конкретних осіб, які віддали наказ", – заявив Голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, СБУ і Національна поліція встановили імена льотчиків, які цього понеділка атакували ТЦ у Кременчуці. Внаслідок ракетних ударів загинули понад 20 людей.