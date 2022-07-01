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Росія вивела свої війська з острова Зміїний через вразливість перед ударами ЗСУ, – Міноборони Британії

Не “жест доброї волі”.

Росія вивела свої війська з острова Зміїний через вразливість перед ударами ЗСУ, – Міноборони Британії
острів Зміїний
Фото: Одеса. Офіційно в Telegram

Причиною виводу Росією своїх військових з острова Зміїний стала ізоляція російського гарнізону і зростаюча вразливість до ударів з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

30 червня 2022 року Міністерство оборони РФ оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

ЗСУ протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних літальних апаратів. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

Росія, швидше за все, відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує.

Нагадаємо, учора вночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами і залишили острів.

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