Росія вивела свої війська з острова Зміїний через вразливість перед ударами ЗСУ, – Міноборони Британії

Причиною виводу Росією своїх військових з острова Зміїний стала ізоляція російського гарнізону і зростаюча вразливість до ударів з боку ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

30 червня 2022 року Міністерство оборони РФ оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LarzZ93o7q



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AK8aX1SBFi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 1, 2022

ЗСУ протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних літальних апаратів. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

Росія, швидше за все, відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не в якості "жесту доброї волі", як вона стверджує.

Нагадаємо, учора вночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами і залишили острів.