Ворог продовжує збройні провокації на Чернігівщині та Сумщині, – ДПСУ

Сьогодні вранці росіяни з мінометів обстріляли Есманську територіальну громаду Сумщини.

Про це повідомляє ДПСУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Прикордонники зафіксували майже два десятки мін, які прилетіли з боку російського села Троєбортне.

ДСНС

Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та кулеметів росіяни обстрілювали Чернігівщину. Шість разів вогонь вівся по Семенівській громаді, чотири рази по прикордонню Новгород-Сіверської громади, також було завдано по одному обстрілу території Есманської, Білопільської та Новослобідської громад на Сумщині.

"Внаслідок дій ворога пошкоджено кілька будівель та лінію електропередач", – додають у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, з початку війни окупанти вбили на Чернігівщині 478 цивільних осіб та обстрілювали Сумщину фосфорними снарядами.