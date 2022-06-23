Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Російські військові застосували фосфорні снаряди для обстрілу Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Під час обстрілу Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди!" – наголосив він.

Голова ОВА оприлюднив відео з одного із сіл Юнаківської громади, зазначивши, що населений пункт росіяни обстріляли з "градів". Водночас наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

"Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється", – додав він.

Нагадаємо, вчора протягом дня по території Сумської області окупанти здійснили понад 80 пострілів з артилерії.