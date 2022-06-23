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Росія розгортає на тимчасово окупованих територіях пункти видачі російських паспортів, – Міноборони

РФ намагається інтегрувати тимчасово захоплені території до російського простору. 

Росія розгортає на тимчасово окупованих територіях пункти видачі російських паспортів, – Міноборони
Фото: dan-news.info

Росія розгортає на тимчасово окупованих територіях України пункти видачі російських паспортів і тисне на українців для їх одержання.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Медіацентрі Україна.

"Намагаючись інтегрувати тимчасово окуповані території України до російського простору, Росія розгортає пункти видачі паспортів РФ, тому що планує збільшити кількість громадян РФ, тисне на людей, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях, щоб вони почали отримувати ці паспорти. Найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах", – сказала Маляр.

Вона додала, що Росія примушує українців, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях, до співпраці з ними, зокрема це стосується працівників освітньої сфери.

"На сьогодні більшість наших людей чинять спротив, але Росія на тимчасово окупованих територіях придушує активні протести. Росія намагається організувати пасажирські перевезення на тимчасово окуповану територію Криму із захоплених територій Херсонської області. Росія продовжує незаконно вивозити українські культурні цінності, так само триває вивезення продукції із захоплених підприємств та зерна", – додала Ганна Маляр.

 

Нагадаємо, наприкінці травня російські загарбники почали приймати документи від маріупольців для отримання російського паспорта. 

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