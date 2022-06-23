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Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр

Найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Надалі ворог планує зосередити свої зусилля над заволодінням Краматорська та Слов’янська. Залишається загроза відновлення наступу з Білорусі. Але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Безпекова ситуація навколо України залишається складною. РФ четвертий місяць веде повномасштабну війну проти нашої держави… Аналіз бойових дій від ГУР ЗСУ дозволяє стверджувати, що Москва веде проти нашої держави війну на виснаження”, – заявила вона.

За прогнозами Ганни Маляр, найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

“Бо їм потрібен привід для оголошення командуванню про виконання завдання щодо встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями. Або щодо виходу на географічні кордони цих областей. Надалі ворог планує зосередити свої зусилля над заволодінням Краматорську та Слов’янську. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій”, – наголосила вона.

Маляр додала, що “залишається загроза відновлення противником наступальних дій проти України з білоруського напрямку”.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 23 червня противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

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