В Миколаєві пролунали вибухи, – мер

У Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи.
Повідомлення про це мер міста Олександр Сєнкевич оприлюднив у Telegram близько 11 ранку.
"Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!" – написав він.
Станом на 12:11 відбою тривоги в Миколаєві не було.
Учора по Миколаєву ворог запустив сім протикорабельних ракет "Онікс". Обстрілами пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Троє мирних отримали поранення.
Широківську громаду області обстріляли вчора вранці, в ніч на 23 червня вогонь росіяни вели по Березнегуватому. Вчора вдень і сьогодні вранці також стріляли по Новомиколаївці.