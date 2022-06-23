В Миколаєві пролунали вибухи, – мер

У Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи.

Повідомлення про це мер міста Олександр Сєнкевич оприлюднив у Telegram близько 11 ранку.

"Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!" – написав він.

Станом на 12:11 відбою тривоги в Миколаєві не було.

Учора по Миколаєву ворог запустив сім протикорабельних ракет "Онікс". Обстрілами пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Троє мирних отримали поранення.

Широківську громаду області обстріляли вчора вранці, в ніч на 23 червня вогонь росіяни вели по Березнегуватому. Вчора вдень і сьогодні вранці також стріляли по Новомиколаївці.