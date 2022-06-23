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В Миколаєві пролунали вибухи, – мер

В місті – загроза артилерійського обстрілу. 

В Миколаєві пролунали вибухи, – мер
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи. 

Повідомлення про це мер міста Олександр Сєнкевич оприлюднив у Telegram близько 11 ранку.

"Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними! У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу!" – написав він.

Станом на 12:11 відбою тривоги в Миколаєві не було. 

Учора по Миколаєву ворог запустив сім протикорабельних ракет "Онікс". Обстрілами пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Троє мирних отримали поранення.

Широківську громаду області обстріляли вчора вранці, в ніч на 23 червня вогонь росіяни вели по Березнегуватому. Вчора вдень і сьогодні вранці також стріляли по Новомиколаївці.

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