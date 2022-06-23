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Буковинський онкоцентр підозрюють у розпродажі закуплених для захисників бронежилетів і ліків

За даними слідства, закуплена для захисників країни продукція незаконно розпродавалась. 

Буковинський онкоцентр підозрюють у розпродажі закуплених для захисників бронежилетів і ліків
Фото: РБК

Службовців Буковинського клінічного онкоцентру підозрюють у організації оборудки зі стратегічною продукцією: медичним обладнанням та військовим спорядженням. 

Йдеться про розпродаж продукції, закупленої в приватної фірми, повідомили в Державному бюро розслідувань.

"У березні 2022 року між онкологічним центром та приватною фірмою був укладений договір на закупівлю ліків та військового спорядження вартістю у майже 4 млн грн. Серед номенклатури був військовий одяг, взуття, бронежилети, а також інші групи товарів, зокрема ліки та військові аптечки. За оперативною інформацією слідства, закуплена для захисників країни продукція незаконно розпродавалась зловмисниками", – зазначили в ДБР.

Також слідчі виявили, що 2020-2022 роках посадовці медичної установи за змовою із тією ж фірмою закуповували медичне обладнання та інвентар за цінами, удвічі-тричі вищими від середньоринкових. 

З результатам обшуків вилучили документацію, яка може свідчити про вчинення посадовцями закладу незаконних дій.

Попередня кваліфікація правопорушення: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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