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З російського полону звільнили проректора Херсонського державного університету Вінника

Чоловіка було звільнено днями, проте інформацію про це не можна було оприлюднити з питань безпеки.

З російського полону звільнили проректора Херсонського державного університету Вінника
Максим Вінник
Фото: facebook.com/spivakovsky.alexander

Російські військові випустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський.

"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!" – написав Співаковський у фейсбуці.

Він зазначив, що Вінника було звільнено днями, проте інформацію про це не можна було оприлюднити відразу через необхідність гарантувати його безпеку в Херсоні.

Співаковський також подякував усім співробітникам сфери освіти, Міністерству освіти і науки, правоохоронцям, правозахисникам, журналістам та громадськості за висвітлення ситуації та сприяння у звільненні Вінника.

Нагадаємо, окупанти захопили Вінника в полон 14 червня. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що чоловіка вивезли в невідомому напрямку. "Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги", – додали військові.

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