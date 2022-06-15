Окупанти захопили в полон проректора Херсонського державного університету

Російські загарбники 14 червня взяли в полон проректора Херсонського державного університету.

Про це повідомили на сайті вишу.

"Озброєні російські військові, супроводжуючи так званих представників "влади" тимчасово окупованої Херсонщини, увійшли до головного корпусу університету. Військові вивезли у невідомому напрямку Максима Вінника, який всі ці страшні дні окупації організовував та підтримував життєдіяльність Херсонського державного університету, займався науково-педагогічною роботою, цілодобово знаходячись на робочому місці", - йдеться в повідомленні.

В оперативному командуванні "Південь" нині повідомили, що чоловіка вивезли в невідомому напрямку. "Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги", - додали військові.

Університет вимагає від окупаційної влади області повернути проректора.

"Освітяни не мають зброї, ми - представники гуманної професії, тому сприймаємо будь-яке насильство, погрози, тиск як тяжкий злочин, який чинять окупанти по відношенню до громадян України!", - йдеться на сайті ВНЗ.

Нагадаємо, нещодавно в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців.

Раніше рашисти викрали сина голови Чкаловської громади на Харківщині.