Росіяни викрали сина голови Чкаловської громади на Харківщині

Вчора, 26 травня, окупанти викрали Владислава Соловйова, сина голови Чкаловської громади на Харківщині Віктора Соловйова.
Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на представника Центру розвитку місцевого самоврядування Віктора Нестеренка.
"Вчора (25 травня, - ред.) їх викрали орки, пресували близько трьох годин, змушували вивісити триколор, вони категорично відмовилися, тож їх відпустили. Сьогодні (26 травня, - ред.) знову прийшли якісь люди, вивісили триколор і викрали сина Віктора Соловйова Владислава", - сказав Нестеренко.
На 18:30 вчора, 26 травня, даних про те, що Владислав повернувся додому, не було, додав Віктор Нестеренко.
Нагадаємо, 26 травня росіяни викрали Віктора Сироту, секретаря міської ради Олешок у Херсонській області.
Раніше повідомлялось, що у Мелітополі загарбники взяли в полон виконувача обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову.