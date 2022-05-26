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Укрзалізниця додала нові рейси Kyiv City Express

Відзавтра пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка та зворотно.

Укрзалізниця додала нові рейси Kyiv City Express
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця продовжує розгалуження мережі Kyiv City Express.  

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Як повідомляється, будуть додані наступні поїзди: 

  • №6604 Тетерів — Борщагівка вирушатиме по суботах та неділях о 05:27, прибуватиме до Борщагівки о 07:05. По буднях цей поїзд курсуватиме маршрутом Тетерів — Святошин, прибуття до Святошина о 06:57.
  • №6606 Тетерів — Борщагівка курсуватиме щоденно. Відправка з Тетерева о 06:18, прибуття до Борщагівки о 07:55.
  • №6623 Борщагівка — Тетерів курсуватиме по суботах та неділях, відправлення з Борщагівки о 18:53, прибуття до Тетерева о 20:50. По буднях цей поїзд курсуватиме за маршрутом Святошин — Тетерів: відправлення зі Святошина о 19:10.

Крім того, за зміненим розкладом курсуватимуть поїзди:

  • №6603 Борщагівка — Тетерів вирушатиме з Борщагівки о 06:40, прибуватиме до Тетерева о 08:33;
  • №6608 Тетерів — Святошин вирушатиме з Тетерева о 08:45, прибуття до Святошина о 10:14. 

Нагадаємо, Укрзалізниця для зручності пасажирів збільшила глибину продажу квитків ще на цілу низку поїздів. 

Раніше повідомлялось, що з 11 червня Укрзалізниця прискорює поїзд №67/68 КиївВаршава.

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