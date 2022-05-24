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Укрзалізниця збільшила глибину продажу квитків на низку поїздів

Мова йде про продаж квитків на 21 поїзд.

Укрзалізниця збільшила глибину продажу квитків на низку поїздів

Відсьогодні Укрзалізниця для зручності пасажирів збільшила глибину продажу квитків ще на цілу низку поїздів. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Відтепер за 20 діб доступні квитки ще й на наступні рейси:

  • № 1/2 Івано-Франківськ – Харків;
  • № 3/4 Запоріжжя – Львів;
  • № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Харків – Одеса;
  • № 12/11 Львів – Одеса;
  • № 13/14 Київ – Солотвино;
  • № 15/16 Харків – Івано-Франківськ;
  • № 17/18 Харків – Львів;
  • № 21/22 Харків – Львів;
  • № 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 49/50 Київ – Трускавець;
  • № 57/58-59/60 Київ – Ворохта, Чоп;
  • № 79/80 Дніпро – Київ;
  • № 81/82 Київ – Ужгород;
  • № 92/91 Одеса – Харків;
  • № 95/96 Київ – Рахів;
  • № 105/106 Одеса – Київ;
  • № 164/163 Харків – Київ;
  • № 786/785 Київ – Шостка;
  • № 705/706 Київ – Перемишль;
  • № 715/716 Київ – Перемишль.

Квитки доступні для придбання на сайті та у чат-ботах Укрзалізниці, та в касах усіх вокзалів. 

Нагадаємо, з 11 червня Укрзалізниця прискорює поїзд №67/68 КиївВаршава.

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