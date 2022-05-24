У зоні ООС українськими захисниками відбито сьогодні 9 атак ворога

Ще на шістьох локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 24 травня, російські окупанти обстріляли 39 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів - 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив.

Також у результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

8 артилерійських систем;

18 одиниць бойової броньованої техніки;

1 спеціальний броньований автомобіль;

1 автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

Нагадаємо. українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 180 загарбників.

Раніше повідомлялось, що українські бійці розбили вщент на півдні України 58 армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових.