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Залужний, Єрмак, Салліван і Міллі обговорили посилення оборони України

Під час телефонної розмови також говорили про заходи, які допоможуть відбити атаку окупаційних військ.

Залужний, Єрмак, Салліван і Міллі обговорили посилення оборони України
Фото: Пресслужба ОПУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили ситуацію з безпекою в Україні, заходи нейтралізації російської агресії та перебіг бойових дій на півдні та сході нашої держави. 

Співрозмовники також розглянули наступні кроки з посилення оборонних спроможностей нашої держави та відповідну взаємодію з країнами-партнерами. 

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні необхідну зброю.

Під час розмови в Українському домі в Давосі Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська зараз на Донбасі мають у 20 разів більше техніки, ніж в українських сил оборони.

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