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Росія обстріляла житлові будинки Слов'янська касетними снарядами, - Лях

На щастя, люди з будинків виїхали.

Росія обстріляла житлові будинки Слов'янська касетними снарядами, - Лях
Фото: Facebook/Вадим Лях

24 травня Слов'янськ Донецької області вкотре зазнав ворожих обстрілів.

Про це повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Касетні снаряди прилетіли в приватну забудову одного з мікрорайонів. Жертв вдалося уникнути лише тому, що люди з будинків уже виїхали", - розповів Лях.

Він закликав жителів евакуюватися, поки є можливість.

"Обстріли стають все більш руйнівним. Досвід сусідніх громад говорить про те, що їхати треба зараз, поки є така можливість. Завтра буде автобус на Дніпро. У четвер – до Рівненської області. Прийміть рішення! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких!", - наголосив очільник Слов'янська.

Нагадаємо, нині зранку російські окупанти зайняли на Донеччині місто Світлодарськ. Також окупанти обстріляли в області 14 населених пунктів.

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