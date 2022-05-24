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Війська РФ обстріляли Миколаїв і селища на кордоні з Херсонщиною, поранено 15 мешканців

Дітей серед постраждалих немає.

Війська РФ обстріляли Миколаїв і селища на кордоні з Херсонщиною, поранено 15 мешканців
Наслідки обстрілів у Миколаєві. Ілюстративне фото
Фото: Facebook Оперативного командування "Південь".

За минулу добу в Миколаївській області 15 людей отримали поранення через обстріли ворожих військ. 

Про це у Telegram написала голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. 

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву і населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. За минулу добу поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", – написала вона.

Згідно з повідомленням, усі постраждалі доставлені в медичні заклади області й отримують необхідну допомогу.

Станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебували 162 людини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни РФ проти України, заявив про те, що Росія планувала захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм.

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