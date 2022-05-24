Спецслужби РФ намагалися вербувати українських дітей для збору інформації за допомогою ігор у смартфоні

СБУ працює над притягненням винних до відповідальності.

Служба безпеки України викрила спецслужби Російської Федерації на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

"В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів", – ідеться в повідомленні.

При цьому доступ до адміністрування застосунку має підконтрольна спецслужбам Росії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і поширює інтерактивні платформи.

Таким чином, ворог використовував українських дітей без їхнього відома для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів, підкреслюють у СБУ.

На Кіровоградщині затримали двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

Наразі СБУ працює над блокуванням ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних застосунків і притягненням до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, СБУ викрила на Київщині колишнього правоохоронця, який продавав державні бази даних.