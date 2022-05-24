ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
ГоловнаПолітика

Війна РФ проти України – стратегічна помилка Путіна, – Урсула фон дер Ляєн

ЄС повинен допомогти Україні в боротьбі за демократичне майбутнє.

Війна РФ проти України – стратегічна помилка Путіна, – Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Неспровокована агресія, яку Росія розпочала проти України, стане стратегічною поразкою для президента РФ Володимира Путіна. 

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. 

"Євросоюз зробить усе можливе, щоб Україна вистояла в цій боротьбі за власну свободу та демократичне майбутнє", – наголосила вона. 

За словами Урсули фон дер Ляєн, Путін використовує "голод і зерно" для отримання влади. Тому ЄС має допомогти Україні розблокувати торговельні шляхи та звільнити 20 млн тонн пшениці, "які застрягли у країні". 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту не ставати співучасниками злочинів Росії та відмовлятися від будь-яких пропозицій РФ продати крадене в Україні зерно. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також