Війна РФ проти України – стратегічна помилка Путіна, – Урсула фон дер Ляєн

ЄС повинен допомогти Україні в боротьбі за демократичне майбутнє.

Неспровокована агресія, яку Росія розпочала проти України, стане стратегічною поразкою для президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови в Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

"Євросоюз зробить усе можливе, щоб Україна вистояла в цій боротьбі за власну свободу та демократичне майбутнє", – наголосила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Путін використовує "голод і зерно" для отримання влади. Тому ЄС має допомогти Україні розблокувати торговельні шляхи та звільнити 20 млн тонн пшениці, "які застрягли у країні".

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту не ставати співучасниками злочинів Росії та відмовлятися від будь-яких пропозицій РФ продати крадене в Україні зерно.