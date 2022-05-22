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Зеленський підтримав ініціативу Дуди щодо укладення нової угоди про добросусідство

Президент Польщі запропонував, щоб такий документ підготували керівники двох держав спільно з експертами.

Зеленський підтримав ініціативу Дуди щодо укладення нової угоди про добросусідство
Фото: Twitter.com/Kancelaria Prezydenta

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу Президента Польщі Анджея Дуди щодо укладення нової угоди про добросусідство, що сприяло б збереженню теплих відносин між народами двох держав.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Дудою в Києві, повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава Української держави переконаний, що спочатку над таким документом мають попрацювати фахівці, після чого президенти двох держав перейдуть до політичної частини, зокрема до узгоджень тих чи інших питань.

Зі свого боку Анджей Дуда зауважив, що символічно було б підписати таку угоду між Україною та Польщею до січня 2023 року, коли відзначатиметься 160-та річниця початку Січневого повстання, під час якого поляки та українці боролися проти панування Російської імперії.

“Мені складно зараз говорити, чи вдасться до цього часу опрацювати нові рішення, але я впевнений в одному: ми сьогодні перебуваємо у зовсім іншій ситуації, і ця ситуація створює нову картину. Насамперед створює нову перспективу”, – наголосив він.

Президент Польщі запропонував, щоб керівники двох держав спільно з експертами підготували такий договір, який прискорив би реалізацію нових перспектив і можливостей, що відкриваються.

“Було б великою помилкою, якби ми не використали цього шансу”, – переконаний очільник президента.

Нагадаємо, Україна та Польща найближчим часом укладуть двосторонню угоду щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом ЄС.

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