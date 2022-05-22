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Зеленський і Дуда виступили у Верховній Раді

Зеленський подякував народу Польщі.

Зеленський і Дуда виступили у Верховній Раді
Фото: Офіс президента

22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

"У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутній президент України та уряд", - написав Железняк.

Згодом нардеп повідомив, що свій виступ почав і президент Зеленський.

"Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку", - додав нардеп.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав у своєму виступі Дуда.

Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту «про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні».

Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.

Раніше Дуда розповів в інтерв'ю виданню Polska Times, що коли був з візитом у Києві 23 лютого, Володимир Зеленський йому сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

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