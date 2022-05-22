22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.
"У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутній президент України та уряд", - написав Железняк.
Згодом нардеп повідомив, що свій виступ почав і президент Зеленський.
"Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку", - додав нардеп.
"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав у своєму виступі Дуда.
Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту «про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні».
Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.
Раніше Дуда розповів в інтерв'ю виданню Polska Times, що коли був з візитом у Києві 23 лютого, Володимир Зеленський йому сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.