22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

"У Парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутній президент України та уряд", - написав Железняк.

Згодом нардеп повідомив, що свій виступ почав і президент Зеленський.

"Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку", - додав нардеп.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав у своєму виступі Дуда.

Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту «про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні».

Дуда став першим главою іноземної держави, який з початку війни виступає у Верховній Раді.

Раніше Дуда розповів в інтерв'ю виданню Polska Times, що коли був з візитом у Києві 23 лютого, Володимир Зеленський йому сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.