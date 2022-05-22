Президент Польщі сьогодні виступить у Верховній Раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув в Україну. Сьогодні він збирається виступити у Верховній раді.

Про це повідомляється на сайті польського президента.

"У в неділю в парламенті України президент Республіки Польща виступить з посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться в повідомленні.

Раніше Дуда розповів в інтерв'ю виданню Polska Times, що під час візиту до Києва 23 лютого Володимир Зеленський йому сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну. Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

Нагадаємо, минулого тижня спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що виступи керівників парламентів, урядів держав Європи та світу буде продовжено. Він анонсував черговий виступ закордонного політика в Раді. Імені Стефанчук не називав, але зазначав, що "ви будете приємно здивовані".

За його словами, "вже майже 15 спікерів побували в Україні" і на власні очі побачили, до чого призводять дії російських агресорів.