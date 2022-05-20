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Спікери двох палат парламенту Ірландії відвідали Ірпінь і Бучу

Ірландських політиків супроводжував перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Спікери двох палат парламенту Ірландії відвідали Ірпінь і Бучу
Фото: Укрінформ

Спікери верхньої та нижньої палат парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл побували на місці масового поховання вбитих загарбниками жителів Бучі, а в Ірпені оглянули будівлі, зруйновані під час бойових дій. 

Про це повідомив Укрінформ. 

"Ми бачили сьогодні місця, де відбулися воєнні злочини, і будемо допомагати, щоб справедливість була встановлена. Сьогодні ми розуміємо, що ви боретеся з режимом людини, яка є воєнним злочинцем і має постати перед судом”, - заявив голова Дойл Ерену парламенту Ірландії Шон О’Фаріл.

Голова сенату парламенту Ірландії Марк Дейлі наголосив, що після побаченого сьогодні пересвідчився, що треба і надалі надавати всебічну допомогу Україні. Він додав, що до війни в Ірландії проживали 30 тисяч українців, а з початком бойових дій Ірландія прийняла ще 40 тисяч людей з України.

Нагадаємо президент Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з головою верхньої палати парламенту Ірландії Марком Дейлі та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом. Співрозмовники обговорили перспективи повоєнної відбудови України. Зеленський повідомив про відповідну планову роботу, яка вже ведеться, та запропонував Ірландії долучитися до реалізації майбутніх проєктів у межах відновлення нашої країни.

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