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Бійці ЗСУ щодня привозять питну воду мешканцям Миколаєва, - ОК “Південь”

Зокрема, цим займаються воїни 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу.

Бійці ЗСУ щодня привозять питну воду мешканцям Миколаєва, - ОК “Південь”
Фото: ОК "Південь"

Після того, як ворог лишив Миколаїв без водопостачання, воїни ЗСУ почали щодня підвозити людям питну воду. 

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Також бійці не забувають про тварин, які залишаються в місцевому зоопарку. Вони теж отримують воду та наразі перебувають у гарних умовах.

Місця для видачі води узгоджуються безпосередньо з адміністрацією міста.

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, у Миколаєві 16 травня почали централізовано подавати воду за графіком. Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено у квітні російськими обстрілами. 9 травня в кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено. 

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