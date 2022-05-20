Бійці ЗСУ щодня привозять питну воду мешканцям Миколаєва, - ОК “Південь”

Після того, як ворог лишив Миколаїв без водопостачання, воїни ЗСУ почали щодня підвозити людям питну воду.
Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
Також бійці не забувають про тварин, які залишаються в місцевому зоопарку. Вони теж отримують воду та наразі перебувають у гарних умовах.
Місця для видачі води узгоджуються безпосередньо з адміністрацією міста.
Нагадаємо, у Миколаєві 16 травня почали централізовано подавати воду за графіком. Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.
До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено у квітні російськими обстрілами. 9 травня в кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено.