​На Одещині внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури спалахнула пожежа

Унаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування "Південь".

Наразі на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

Мешканців просять не панікувати та довіряти офіційним джерелам.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали по Одеській області чергового ракетного удару із застосуванням авіації. Під удар потрапила вбиральня на пляжі.