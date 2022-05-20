​Буданов: "Путін у глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти"

Керівник ГУР Міноборони наголосив, що Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов наголосив, що Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "The Wall Street Journal".

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року", - сказав Буданов, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – додав він.

Буданов наголосив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що в нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є в неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоби зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат”, – підсумував керівник розвідки.

Нагадаємо, на думку Буданова, перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись.