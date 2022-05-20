Росія ракетним ударом знищила вбиральню на пляжі Одеської області

За даними оперативного командування "Південь", інших втрат нема.

Російська війська 20 травня завдали по Одеській області чергового ракетного удару із застосуванням авіації. Під удар потрапила вбиральня на пляжі.

Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря в південній частині області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", – зазначили в командуванні.

За сьогодні ворог також завдав ракетних ударів по Житомирській і Полтавській областях. У Києві працювала ППО.