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Росія ракетним ударом знищила вбиральню на пляжі Одеської області

За даними оперативного командування "Південь", інших втрат нема. 

Росія ракетним ударом знищила вбиральню на пляжі Одеської області
Фото: chas.news

Російська війська 20 травня завдали по Одеській області чергового ракетного удару із застосуванням авіації. Під удар потрапила вбиральня на пляжі. 

Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря в південній частині області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"

"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", – зазначили в командуванні. 

За сьогодні ворог також завдав ракетних ударів по Житомирській і Полтавській областях. У Києві працювала ППО. 

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