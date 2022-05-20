У Києві завтра очікуються грози і сильний вітер

Містянам радять щільно зачинити вікна, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

У Києві завтра очікуються грози і пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Мешканцям міста під час сильного вітру радять щільно зачинити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19. Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18", - зазначили в КМДА.