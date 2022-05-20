38 тис. українців рятуються від війни у Швеції, – посол

Швеція надає українцям велику підтримку як на рівні держави, так і на рівні простих людей.

Тікаючи від російської агресії, до Швеції виїхали 38 тис. українців, з них 12 тис. – діти.

Про це в Медіацентрі "Україна" розповів посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.

"Шведи на 200% з українцями. Постійно. Починаючи з того, що приносять речі для вимушених переселенців, надають їм житло, навіть пропонували здавати кров. Підтримка відчувається і в тому, що постійно і всюди українські прапори, відбуваються демонстрації на підтримку України", – зазначив посол.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, російське вторгнення спровокувало масовий виїзд українців за кордон. Загалом з початку війни країну покинули понад 5,5 млн громадян.

За даними МВС України, через російську збройну агресію понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.