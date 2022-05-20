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38 тис. українців рятуються від війни у Швеції, – посол

Швеція надає українцям велику підтримку як на рівні держави, так і на рівні простих людей.

38 тис. українців рятуються від війни у Швеції, – посол
У Швеції перебувають 12 тис. українських дітей
Фото: Facebook Посольства України у Швеції

Тікаючи від російської агресії, до Швеції виїхали 38 тис. українців, з них 12 тис. – діти. 

Про це в Медіацентрі "Україна" розповів посол України у Швеції Андрій Плахотнюк. 

"Шведи на 200% з українцями. Постійно. Починаючи з того, що приносять речі для вимушених переселенців, надають їм житло, навіть пропонували здавати кров. Підтримка відчувається і в тому, що постійно і всюди українські прапори, відбуваються демонстрації на підтримку України", – зазначив посол.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, російське вторгнення спровокувало масовий виїзд українців за кордон. Загалом з початку війни країну покинули понад 5,5 млн громадян.

За даними МВС України, через російську збройну агресію понад 6,2 млн українців виїхали за кордон.

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