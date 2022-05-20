Петрові Смірнову та Айнуру Мухаметжанову загрожує 12 років ув’язнення.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично впритул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні на Сумщині.

За інформацією слідства, у березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі.

ДБР встановило, що команду прицільного вогню зі 125-мм гармати віддав командир танка Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов.

Йому, а також навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову, повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Слідство триває, підозри екіпажу іншого танка буде оголошено найближчим часом.

Як повідомляли, лікарня в Тростянці була однією з тих, де успішно втілили медичну реформу, спільно із західними партнерами провели переобладнання, ремонт та термомодернізацію. Росіяни розстріляли медичний заклад без жодних на те підстав.