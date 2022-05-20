У Відні розпочалася конференція щодо відновлення України та майбутнього Європи

В австрійському Відні розпочалася одноденна конференція «Час вирішувати Європі», яка має розглянути проблеми війни у Європі – широпомасштабного вторгнення Росії до України – та післявоєнного відновлення нашої держави. Цей захід організований за підтримки фонду ERSTE Foundation та Інституту гуманітарних наук (IWM).

Вони «запросили найяскравіші уми, щоб розпочати обговорення складних питань, що стоять перед Європою сьогодні, та відповідей, які визначать майбутнє».

Серед ключових питань заходу – п’ять:

Як відновлювати Україну після війни?

Які уроки ми можемо отримати від Балкан?

Зараз час Центральної Європи у Європі?

Як трансформуватиметься Європейський Союз?

Яким буде майбутнє Росії?

У контексті війни, що її розв’язала Росія, та майбутнього України організатори планують порушити такі питання:

«Яким є історичне та інтелектуальне коріння «європейського вибору» України? Як війна змінює відносини України із Європою? Як відновлювати Україну після війни? Запропонувати членство у ЄС чи знайти іншу формулу співпраці з ЄС? Якою має бути архітектура безпеки України? Що буде з мільйонами біженців? Як потенційне членство України у Європейському Союзі змінить ЄС?».

У конференції візьмуть участь президент Австрії Александр ван дер Беллен, глава МЗС України Дмитро Кулеба, професор Гарардського університету Сергій Плохій, ексвіцепрем’єр Північної Македонії Нікола Дімітиров, голова Європейської ініціативи стабільності (ESI) у Берліні Джеральд Кнаус та інші.