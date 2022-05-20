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ЄС шукає спосіб використати заморожені активи російських олігархів для відновлення України, – голова Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн також вважає, що є сенс одночасно відбудовувати Україну після війни та проводити необхідні для вступу до Євросоюзу реформи. 

ЄС шукає спосіб використати заморожені активи російських олігархів для відновлення України, – голова Єврокомісії
Фото: EPA/UPG

Євросоюз шукає способи використати заморожені активи російських олігархів, що профінансувати відновлення України після війни. Про це в четвер заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

"Наші юристи інтенсивно працюють для того, щоб знайти можливі шляхи використання заморожених активів олігархів на відбудову України. Я думаю, Росія повинна також платити контрибуцію", – заявила президентка ЄК в ефірі каналу ZDF.

Урсула фон дер Ляєн також каже, що виступає за обʼєднання тривалої реконструкції України з реформами, які необхідні для вступу до Євросоюзу. Вона нагадала, що для членства потрібно відповідати стандартам у верховенстві права, економічній і політичній сферах. 

"Процес вступу багато в чому залежить від того, як кандидат поводиться і що робить. Україна будь-що хоче приєднатися до ЄС, а це значить, що мотивація для проведення необхідних реформ є великою", – заявила європосадовиця. 

Вона додала, що ЄС доведеться допомагати з фінансуванням післявоєнною відбудови і є сенс одночасно з цим проводити реформи, наприклад, для боротьби з корупцією чи встановлення верховенства права. 

Нагадаємо, у квітні ЄС заморозив активи російських і білоруських олігархів та організацій майже на 30 млрд євро. Заморожені активи включають яхти, гелікоптери, нерухомість і твори мистецтва. Рішення було ухвалено, щоб припинити фінансувати військову машину РФ.  

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