МЗС Росії оголосило персонами нон грата п’ятьох португальських дипломатів

Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата п’ятьох португальських дипломатів.

Про це повідомляє в Telegram-каналі МЗС РФ.

Зазначається, що 19 травня в МЗС Росії викликали посла Португалії в Москві Мадалену Фішер.

"З російської сторони їй було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португальської Республіки про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії "persona nоn grata", - йдеться в повідомленні.

Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

У МЗС РФ зазначили, що "цей недружній крок негативно вплине на російсько-португальські відносини".

Нагадаємо, на початку квітня Португалія повідомила, що висилає 10 співробітників російського посольства в Лісабоні. Усіх співробітників оголосили персонами нон грата і дали два тижні на те, щоб залишити країну.