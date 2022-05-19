Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
ГоловнаСвіт

МЗС Росії оголосило персонами нон грата п’ятьох португальських дипломатів

Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

МЗС Росії оголосило персонами нон грата п’ятьох португальських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата п’ятьох португальських дипломатів.

Про це повідомляє в Telegram-каналі МЗС РФ.

Зазначається, що 19 травня в МЗС Росії викликали посла Португалії в Москві Мадалену Фішер.

"З російської сторони їй було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португальської Республіки про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії "persona nоn grata", - йдеться в повідомленні.

Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

У МЗС РФ зазначили, що "цей недружній крок негативно вплине на російсько-португальські відносини".

Нагадаємо, на початку квітня Португалія повідомила, що висилає 10 співробітників російського посольства в Лісабоні. Усіх співробітників оголосили персонами нон грата і дали два тижні на те, щоб залишити країну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також