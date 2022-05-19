Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Сенат Сполучених Штатів затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, кандидатура Брінк була затверджена в середу одноголосно.

18 травня Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США проголосував за те, щоб рекомендувати верхній палаті Конгресу ухвалити кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

"Після трьох років без посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити цей наратив", – написав у Twitter старший член комітету Джим Ріш.

After three years without a U.S. ambassador to #Ukraine, we finally have the opportunity to change the narrative. Bridget Brink is qualified & ready & I’m glad SFRC passed her out of committee today. I hope the full Senate can come together & confirm her ASAP. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 18, 2022

За його словами, Бріджит Брінк є кваліфікованим і підготовленим дипломатом, щоб очолити місію США в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк наприкінці квітня і менш ніж за два тижні комітет провів слухання щодо її затвердження. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Конгрес розглядає пришвидшення обрання посла як демонстрацію підтримки президента України Володимира Зеленського поряд із військовою та гуманітарною допомогою Києву майже на 40 млрд доларів, яка, як очікується, буде передана наприкінці цього тижня.

Бріджит Брінк з 2019 року була послом США у Словаччині. Вона має 25 років дипломатичного стажу. Брінк працювала в Узбекистані та Грузії, а також обіймала низку керівних посад у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому. Володіє російською мовою.