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Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Кандидатура Бріджит Брінк була затверджена одноголосно.

Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
Бріджит Брінк
Фото: Facebook-cторінка Посольства України в США

Сенат Сполучених Штатів затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це пише Reuters

Згідно з повідомленням, кандидатура Брінк була затверджена в середу одноголосно. 

18 травня Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США проголосував за те, щоб рекомендувати верхній палаті Конгресу ухвалити кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

"Після трьох років без посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити цей наратив", – написав у Twitter старший член комітету Джим Ріш.

За його словами, Бріджит Брінк є кваліфікованим і підготовленим дипломатом, щоб очолити місію США в Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк наприкінці квітня і менш ніж за два тижні комітет провів слухання щодо її затвердження. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Конгрес розглядає пришвидшення обрання посла як демонстрацію підтримки президента України Володимира Зеленського поряд із військовою та гуманітарною допомогою Києву майже на 40 млрд доларів, яка, як очікується, буде передана наприкінці цього тижня.

Бріджит Брінк з 2019 року була послом США у Словаччині. Вона має 25 років дипломатичного стажу. Брінк працювала в Узбекистані та Грузії, а також обіймала низку керівних посад у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому. Володіє російською мовою.

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