Провина за війну в Україні лежить на Росії, – Кулеба закликав на піддаватися на брехню

Дехто намагається перекласти провину за російське вторгнення на НАТО, США, ЄС чи Україну.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на брехню про те, хто винен у загарбницькій війні, яку розпочала Росія проти України.

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

"Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну. З різних причин: антиамериканізм, моральна сліпота, теорії змови, російські зарплати. Правда в тому, що Росія веде невиправдану і неспровоковану загарбницьку війну. Не піддавайтеся на брехню", – наголосив міністр.

Some try to shift the blame for Russian invasion on NATO, the US, the EU, Ukraine. For a variety of reasons: antiamericanism, moral blindness, conspiracy theories, Russian payrolls. The truth is Russia wages an unjustified and unprovoked war of aggression. Don’t fall for lies. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022

Нагадаємо, Дмитро Кулеба 17–18 травня перебуває з візитом у Нідерландах. Голова МЗС України проводить у Гаазі зустрічі з членами уряду та парламенту Нідерландів. Сторони координують кроки для посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти РФ та зміцнення Європейського Союзу.

Сьогодні Кулеба заявив нідерландським депутатам, що Україна заслуговує на індивідуальний підхід у питаннях надання їй статусу кандидата в члени ЄС.