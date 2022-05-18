Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
ГоловнаПолітика

Провина за війну в Україні лежить на Росії, – Кулеба закликав на піддаватися на брехню

Дехто намагається перекласти провину за російське вторгнення на НАТО, США, ЄС чи Україну. 

Провина за війну в Україні лежить на Росії, – Кулеба закликав на піддаватися на брехню
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на брехню про те, хто винен у загарбницькій війні, яку розпочала Росія проти України. 

Про це міністр закордонних справ написав у Twitter.

"Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну. З різних причин: антиамериканізм, моральна сліпота, теорії змови, російські зарплати. Правда в тому, що Росія веде невиправдану і неспровоковану загарбницьку війну. Не піддавайтеся на брехню", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба 17–18 травня перебуває з візитом у Нідерландах. Голова МЗС України проводить у Гаазі зустрічі з членами уряду та парламенту Нідерландів. Сторони координують кроки для посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти РФ та зміцнення Європейського Союзу.

Сьогодні Кулеба заявив нідерландським депутатам, що Україна заслуговує на індивідуальний підхід у питаннях надання їй статусу кандидата в члени ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також