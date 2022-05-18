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Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання статусу кандидата в ЄС, – Кулеба

Він має бути заснований на заслугах нашої держави.

Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання статусу кандидата в ЄС, – Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив нідерландським депутатам, що Україна заслуговує на індивідуальний підхід у питаннях надання їй статусу кандидата в члени ЄС.

Про це голова МЗС України написав у Twitter.

"Поінформував голландських депутатів про останні події у війні Росії проти України. Я наголосив, що Україна бореться не лише за своє, а й за майбутнє і свободу Європи. Україна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на заслугах, коли йдеться про надання їй статусу кандидата в ЄС", – написав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба 17–18 травня перебуває з візитом у Нідерландах. Голова МЗС України проводить у Гаазі зустрічі з членами уряду та парламенту Нідерландів. Сторони координують кроки для посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти РФ та зміцнення Європейського Союзу.

16 травня Кулеба розпочав візит до Брюсселя

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