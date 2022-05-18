Україна заслуговує на індивідуальний підхід щодо надання статусу кандидата в ЄС, – Кулеба

Він має бути заснований на заслугах нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив нідерландським депутатам, що Україна заслуговує на індивідуальний підхід у питаннях надання їй статусу кандидата в члени ЄС.

Про це голова МЗС України написав у Twitter.

"Поінформував голландських депутатів про останні події у війні Росії проти України. Я наголосив, що Україна бореться не лише за своє, а й за майбутнє і свободу Європи. Україна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на заслугах, коли йдеться про надання їй статусу кандидата в ЄС", – написав Кулеба.

Briefed Dutch MPs on the latest developments in Russia’s war against Ukraine. I emphasized that Ukraine fights not only for its own, but also for Europe’s future and freedom. Ukraine deserves an individual and merit based approach when it comes to granting it EU candidate status. pic.twitter.com/YTPsNQvoNQ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 18, 2022

Нагадаємо, Дмитро Кулеба 17–18 травня перебуває з візитом у Нідерландах. Голова МЗС України проводить у Гаазі зустрічі з членами уряду та парламенту Нідерландів. Сторони координують кроки для посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти РФ та зміцнення Європейського Союзу.

16 травня Кулеба розпочав візит до Брюсселя.