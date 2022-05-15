Президент України Володимир Зеленський отримав естонську нагороду, яку вручають на знак особливої пошани - Герб Таллінна.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Міська рада Таллінна ухвалила рішення про відзначення Зеленського ще 5 травня. Мер Таллінна Євген Осіновський передав нагороду для українського Президента першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку. Останній перебуває з візитом в Естонії.

Фото: Пресслужба ОПУ

Мер Таллінна підкреслив, що відзнака демонструє солідарність столиці Естонії та його мешканців із народом України і підтримку його в героїчній боротьбі з російською агресією.

Фото: Facebook/Олександр Корнієнко

"У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому Президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні!" – підкреслив Євген Осіновський.

Нагадаємо, у березні президент Чехії нагородив Зеленського орденом Білого Лева. Також глава нашої держави отримав медаль Свободи Рональда Рейгана.