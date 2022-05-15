Під контролем України перебуває 10% території Луганщини, - Гайдай

10% території Луганської області підконтрольні Україні.

Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай.

За його словами, під українським контролем перебувають:

околиці Рубіжного;

Лисичанськ;

Сєвєродонецьк (а також села та містечка громад);

Гірська громада;

територія вздовж дороги Лисичанськ - Бахмут до кордону з Донеччиною.

Гайдай додав, що біля Сєвєродонецька у селах тривають бої.

"Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце", - зауважив очільник області.

Він наголосив, що українська оборона "потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати!".

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що російське командування кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись оточити регіон.

Загарбники обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку; лише за вечір поранень зазнали 9 мирних мешканців.