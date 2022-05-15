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Під контролем України перебуває 10% території Луганщини, - Гайдай

Очільник області перелічив населені пункти.

Під контролем України перебуває 10% території Луганщини, - Гайдай
Фото: facebook/Міністерство оборони України

10% території Луганської області підконтрольні Україні.

Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай.

За його словами, під українським контролем перебувають:

Гайдай додав, що біля Сєвєродонецька у селах тривають бої.

"Найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький, з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут). Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце", - зауважив очільник області.

Він наголосив, що українська оборона "потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати!".

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомляв, що російське командування кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись оточити регіон.

Загарбники обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку; лише за вечір поранень зазнали 9 мирних мешканців.

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