Через великі втрати росармія залучає до війни в Україні приватні військові компанії, - Генштаб

Також у Росії готують до відправки 2,5 тисячі резервістів.

Оскільки російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці, то об'єднують свої сили з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В командуванні кажуть - на окремих напрямках укомплектованість ворожих підрозділів, за результатами бойових дій, становить менш ніж 20 відсотків. До прикладу, таку ситуацію спостерігають на Попаснянському напрямку. Саме тут підрозділи повітряно-десантних окупаційних військ об’єднуються з приватними військовими компаніями.

Тим часом на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях РФ триває підготовка майже 2,5 тисячі резервістів. Їх планують направити на територію України для участі у війні.

А на Харківському напрямку Росія використовує підрозділи, які сформовані під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 15 травня така:

країна-агресор продовжує спроби встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей та утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

на Волинському та Поліському напрямках активних дій ворог не проводив. Білоруські війська продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону.

активних дій ворог не проводив. Білоруські війська продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону. на Сіверському напрямку окупанти продовжують посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. РФ обстрілювала українські території та завдавала ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

окупанти продовжують посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. РФ обстрілювала українські території та завдавала ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області. на Харківському напрямку загарбники систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Окупанти безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

загарбники систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Окупанти безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне. на Донецькому напрямку противник здійснює інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення і намагається закріпитися на зайнятих позиціях, а також поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

противник здійснює інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення і намагається закріпитися на зайнятих позиціях, а також поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. на Сєвєродонецькому напрямку росармія, за підтримки артилерії, вела бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. А в районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

росармія, за підтримки артилерії, вела бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. А в районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили. на Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

тривають бойові дії в районі Комишувахи. на Авдіївському напрямку росіяни зазнали втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках ворог застосував важкі вогнеметні системи.

росіяни зазнали втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках ворог застосував важкі вогнеметні системи. на Курахівському напрямку загарбники вели штурмові та наступальні операції, використовуючи підтримку артилерії, та успіху не мали.

загарбники вели штурмові та наступальні операції, використовуючи підтримку артилерії, та успіху не мали. у Маріуполі загарбники завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів по Азовсталі та продовжують блокувати українські підрозділи.

загарбники завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів по Азовсталі та продовжують блокувати українські підрозділи. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росармія намагалася здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

росармія намагалася здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу. на Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не вели.

окупанти активних бойових дій не вели. на Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював українські підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Також загарбники продовжують інженерне обладнання зайнятих позицій.

Нагадаємо, за даними командира 12НГУ гвардії України Дениса Шлеги, на Азовсталі нині перебуває близько 600 поранених українських військових, 40 із них – у дуже тяжкому стані.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", росіяни продовжують руйнувати школи і житлові будинки на Херсонщині.